Альтштейн назвал недостижимой вакцинацию от коронавируса 100% россиян

Невозможно добиться стопроцентной вакцинации россиян от коронавируса, однако стоит привить как можно больше граждан, сообщил NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн. Так в разговоре с NEWS.ru он прокомментировал слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая заявила, что для достижения коллективного иммунитета от COVID-19 следует привить 100% населения.

100% — это цель, которую можно поставить, но достигнуть её нельзя. Это и не нужно, в том смысле, что она недостижима. Нужно максимальное количество людей прививать, а какой максимальный процент — это жизнь покажет, — сказал Альтштейн.

Говоря о защите от коронавируса новорождённых детей, вирусолог отметил, что младенцам антитела могут передаваться с молоком матери, если она, конечно, вакцинирована. Альтштейн добавил, что новорождённые мало восприимчивы к этой инфекции.

Но совсем маленькие дети защищены молоком матери. Если у неё есть антитела, то они защищают и ребёнка. Они передаются с молоком и кровью, поэтому ребёнок от вакцинированной матери защищён. Ещё и притом, что он мало восприимчив, — подчеркнул вирусолог.

Ранее Матвиенко заявила, что в стране следует вакцинировать 100% россиян. Так, по её мнению, будет достигнут коллективный иммунитет. Политик поблагодарила тех граждан, которые «проявили свою ответственность» и привились. Он призвала тех, кто ещё не защитился от COVID-19, вакцинироваться.