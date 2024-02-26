Алтайский онколог раскрыл правду о раке Врач Вихлянов связал рост числа онкобольных с улучшением выявляемости рака

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рост числа онкобольных в России и мире связан не с эпидемией рака, а с улучшением выявляемости онкологических заболеваний, заявил главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера, главный внештатный онколог Минздрава Алтайского края доктор медицинских наук Игорь Вихлянов в эфире программы «Катунь.Live». По словам специалиста, почти четверть всех злокачественных новообразований обнаруживают во время диспансеризации, при этом возраст пациентов за последние 10 лет не изменился.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» медицинские учреждения [Алтайского] края в последние годы подверглись масштабной модернизации. Новое современное оборудование подняло онкодиагностику на беспрецедентно высокий уровень. Ведь всех этих пациентов мы бы в любом случае рано или поздно приняли у себя. Радует, что рано, — рассказал Вихлянов.

Вторым мифом, с которым сталкивается медицина, Вихлянов назвал убеждение в том, что люди начали болеть раком совсем недавно. По его словам, со злокачественными образованиями сталкивались даже доисторические предки человека. Врач поделился фактом, что скелеты древних людей хранят в себе следы костного туберкулеза и костных опухолей.

Поэтому можно сказать, что раком болели всегда, — подчеркнул он.

Третий миф связан с убеждением, что онкология заразна, продолжил Вихлянов. Он напомнил россиянам, что раковые клетки не способны «перескакивать» с одного носителя на другого, подобно вирусам. При этом он признал существование инфекций, которые могут спровоцировать развитие злокачественных новообразований (например, вирус папилломы человека). Заражение этой болезнью чревато возникновением опухоли шейки матки, рассказал эксперт.

Четвертым мифом, который распространен среди россиян, Вихлянов назвал роль генетики в возникновении злокачественных опухолей. Эксперт отметил, что наследственный фактор действительно присутствует, но оказывает куда меньшее влияние, чем нездоровый образ жизни.

Существует четкая доказанная взаимосвязь, что основные виды опухолей головы и шеи — оболочки полости рта, рака гортани, рака гортанной глотки — возникают у людей, которые много и долго курят и выпивают крепкие спиртные напитки. Даже если бабушки и дедушки не пили и не курили, но этим злоупотребляет внук, то велика вероятность, что именно у него обнаружат рак, — объяснил он.

Вихлянов также развеял миф о том, что онкология является для пациента смертельным приговором. По словам врача, сегодня рак становится хроническим заболеванием, которое можно контролировать.

Шестым мифом, который развеял врач, стало мнение, что лечение от онкологии наносит больше вреда, чем сама болезнь. По его словам, сегодня врачи лечат злокачественные опухоли при помощи не только лучевой и химиотерапии, но и других лекарственных средств. В частности, речь идет о таргетных препаратах, которые воздействуют напрямую на раковые клетки, не задевая здоровые.

Они точечно воздействуют на мембрану опухолевой клетки или прерывают сигнальные пути, которые дают команду клетке бесконтрольно размножаться, — рассказал эксперт.

Кандидат медицинских наук Ольга Уланкина ранее заявила, что развитие онкологических заболеваний из-за частого употребления сахара является мифом. По ее словам, к развитию рака также не приводит употребление генетически модифицированных продуктов.