Аллергию начали диагностировать у годовалых детей

Аллергию начали диагностировать уже у годовалых детей, хотя раньше она проявлялась в возрасте трёх-пяти лет, вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин РИАМО. Он добавил, что врачи не могут начинать использовать специфическую иммунотерапию с применением специального аллергена в виде лекарства.

Нас сейчас тревожит омоложение аллергии. Если пыльцевая аллергия обычно фиксировалась в возрасте трёх-пяти лет в прошлые годы, то сейчас мы можем поставить поллиноз годовалому ребенку. Берёзовый поллиноз, если простыми словами ,— реакция на пыльцу березы. Она может появиться в годовалом возрасте, — сказал Смолкин.

Он посоветовал страдающим от аллергии обращаться к врачу заранее, не позже четырёх месяцев до появления аллергена в окружающей среде. Тогда удастся подготовиться и легче перенести время цветения.

Ранее акушер-гинеколог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины Remedi Нина Антипова рассказала, что аллергия может впервые проявиться при беременности. Справиться с симптомами можно с помощью спреев, безопасных для плода, добавила она. В свою очередь аллерголог-иммунолог ФНКЦ ФМБА России Татьяна Борисова отметила, что от аллергии нельзя лечиться травами и пользоваться во время проявления симптомов косметикой с растительными компонентами.