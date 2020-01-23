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Компания AliExpress Россия исключила риск заражения новым коронавирусом, вызывающим пневманию, через товары из Китая. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе интернет-магазина.

Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР, — говорится в сообщении.

Россельхознадзор начал проверять багаж прибывающих из Юго-Восточной Азии на предмет заражения коронавирусом. Сейчас инспекторы изымают у туристов всю животноводческую продукцию без заводской упаковки и не прошедшую термообработку.

Как ранее писал NEWS.ru, аэропорты разных стран мира ввели дополнительный контроль в связи со вспышкой коронавируса. Температуру всех пассажиров, прибывающих из Китая, проверяют уже в аэропортах Дубая, Великобритании, США, России, на Филиппинах и в Бангладеш.