Акушер рассказал, какую опасность коронавирус несёт беременным

https://static.news.ru/photo/7e59dcac-78e4-11ea-af2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Global Look Press

Коронавирус у беременной женщины может спровоцировать преждевременные роды и привести к кесареву сечению. Об этом сообщил директор Института акушерства Роман Шмаков.

По словам эксперта, беременность у инфицированной коронавирусом женщины протекает сложно, однако ему неизвестно о повышенной материнской смертности при COVID-19.

Чаще всего бывают преждевременные роды, задержка роста плода. И китайский опыт показал, что был большой процент кесаревых сечений, — цитирует ТАСС Шмакова.

Он подчеркнул, что будущим мамам следует особенно строго соблюдать режим самоизоляции — лучше отказаться от посещения женской консультации, по возможности переведя приёмы в дистанционный формат. Кроме того, беременным нужно регулярно использовать маску и обрабатывать руки антисептиком.

Ранее NEWS.ru писал, что риск летального исхода повышается у инфицированной коронавирусом женщины при родах и аборте, говорится в опубликованных Минздравом России рекомендациях. В разгар заболевания, вызванного COVID-19, у женщин, которые планируют родить ребёнка или сделать аборт, повышается риск смерти или возникновения множества осложнений. Болезнь может протекать намного тяжелее. Кроме того, возможны развитие дыхательной недостаточности, возникновение акушерских кровотечений, гибель плода, послеродовые гнойно-септические осложнения, сообщает ведомство.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.