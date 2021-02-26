Актёр Щербаков сделает прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/034a9390-7842-11eb-9e73-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Борис Щербаков заявил, что обязательно сделает прививку от коронавируса.

Надо вакцинироваться, и всё. Ну а как же? Буду делать попозже. Обязательно ещё раз сдам на антитела, — сказал Щербаков порталу WomanHit.

Ранее СМИ писали, что у актёра коронавирус. Щербаков подтвердил, что первый тест показал положительный результат. Однако второй был отрицательным. Актёр пояснил, что никаких симптомов заболевания у него не было.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» стала настоящим экспортным хитом. Этому способствовала подтверждённая эффективность препарата, созданного на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

Швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung отмечает, что «Спутник V» имеет преимущества перед продуктами компаний BioNTech/Pfizer и Moderna. Так, в двух дозах российской вакцины используются разные носители вируса, а её эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca, писал NEWS.ru.