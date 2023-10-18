Актриса Безрукова отреагировала на идею запретить вегетарианство для детей Актриса Безрукова призвала не запрещать в России вегетарианство для детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопросами здоровья ребенка, в том числе его питания, должны заниматься родители вместе с врачами, заявила в разговоре с NEWS.ru актриса театра и кино Ирина Безрукова. По ее словам, организм каждого человека отличается теми или иными особенностями и подбор питания должен им соответствовать. При этом вводить строгий запрет на вегетарианство для детей артистка считает нецелесообразным.

Вопросы здоровья ребенка должны решать родители вместе с врачами, потому что есть детишки, у которых даже материнское молоко не переваривается. У меня есть прекрасные знакомые, которых в детстве выкармливали соками, а это фактически сыроедение. И поэтому такие вопросы должны решаться индивидуально в каждом случае, — сказала она.

Безрукова отметила, что понимает введение запрета на употребление подростками энергетических напитков и алкоголя, но не согласна с необходимостью применения таких мер в отношении их ежедневного рациона.

То, что касается питания, очень тонкая область, и нельзя одним махом все запрещать. В моем окружение очень много веганов, и дети из таких семей сами выбирают, какой системы питания придерживаться. Их никто не заставляет, — поделилась артистка.

Вегетарианство не нанесет организму вреда, если рацион будет сбалансированным и дополненным витаминами и полезными пищевыми добавками, уверена Безрукова. При этом она добавила, что знает о случаях анемии и нехватки железа у детей, которые регулярно едят мясо и рыбу.

Все это особенности нашего организма. И поэтому мне очень интересно, какое решение по этому поводу примут депутаты, которые, возможно, с детства сами являются вегетарианцами или ими являются их дети, — заключила она.

Ранее российская актриса театра и кино Дина Корзун, известная по фильму «Страна Глухих», в разговоре с NEWS.ru высказалась против запрета вегетарианства для детей. По ее словам, сформировать для ребенка разнообразный и здоровый рацион можно и без убийства животных. В пример она привела свой опыт, отметив, что состояние ее здоровья после перехода на такой тип питания заметно улучшилось.

Обсуждение вопроса о запрете вегетарианства для несовершеннолетних открыла уполномоченный по правам детей от Татарстана Ирина Волынец, озвучившая соответствующую инициативу на телевидении. В Совете по правам человека при президенте РФ эта идея не нашла поддержки.