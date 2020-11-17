Академик рассказал, стоит ли паниковать из-за мутации коронавируса в Сибири

https://static.news.ru/photo/ab4cfef2-28c4-11eb-b613-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Академик РАН и заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал данные о выявлении мутаций коронавируса в Сибирском регионе.

По словам эксперта, вирусы постоянно мутируют с различной скоростью, поэтому учёные регулярно анализируют информацию для подготовки подобной статистики по коронавирусу.

Никакой связи с тяжестью его течения или со способностью распространяться пока не выявлено. Скорее всего, принципиального значения эта мутация не имеет, — цитирует Покровского радиостанция «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что мутации важны для эпидемиологов, потому что помогают им выяснить, какими путями происходило инфицирование, а также из какой страны пришёл вирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила информацию об обнаружении в Сибирском регионе мутировавшего коронавируса. Она отметила, что мутации никак не влияют на возбудитель инфекции и изменения в структуре вируса носят минимальный характер.

В России, согласно последним данным, за минувшие сутки выявлено 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране за время пандемии заболели свыше 1,9 млн человек. Из них выздоровели более 1,4 млн. Количество смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России за сутки увеличилось на 442 против 303 днём ранее. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего от недуга в РФ скончался 33 931 пациент, писал NEWS.ru.