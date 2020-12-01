Академик рассказал об изменениях лёгких у пациентов с коронавирусом

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Изменения в лёгких пациентов, которые происходят после заражения коронавирусом, обратимы. Порою для восстановления достаточно менее месяца недель, рассказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

По его словам, медики накопили достаточно большой опыт ведения таких пациентов, чтобы утверждать подобное.

У некоторых больных даже довольно быстро, за две-три недели наблюдается значительный регресс тех изменений, которые развиваются в лёгких. То есть, это не развитие необратимых фиброзных изменений, которые никуда не деваются, — рассказал Шляхто в эфире телеканала «Россия 24».

При этом пациентам требуется специальная реабилитация и продлённая терапия, которая прописана в методических рекомендациях Минздрава, уточнил академик.

Кроме того, по его словам, некоторые люди нуждаются в проведении антикоагулянтной и имунной терапии.

Ранее, как писал NEWS.ru, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний государственного медуниверситета имени И.М. Сеченова Александр Лукашев предположил, что коронавирус продолжит циркулировать ещё по меньшей мере пару лет. Однако, считает он, проблема будет постепенно терять актуальность. В то же время специалист выразил уверенность, что ряд ограничений пока останется.