Академик рассказал о возможности заразиться COVID-19 при кашле и разговоре

https://static.news.ru/photo/33ec067a-3c40-11eb-9134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Заразиться коронавирусной инфекцией нового типа от уже болеющего человека во время беседы сложнее, чем при кашле или чихании. Однако при длительном контакте риски возрастают. Об этом в разговоре с журналистами сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

По его словам, для заражения взрослого человека необходима примерно тысяча вирусных частиц. Когда человек говорит или просто дышит, выделяется примерно 200. Поэтому заражение будет более вероятным при кашле или чихании. Говоря о рисках при беседе, врач отметил, что основными моментами в данном контексте являются время и плотность общения.

Если контакт с инфицированным человеком происходит в закрытом помещении более 15 минут, то риск возрастает — не важно, ребёнок это или взрослый. Дети, как правило, переносят инфекцию легко, в связи с чем и вируса выделяют меньше, — цитирует Горелова Lenta.ru.

Как ранее передавал NEWS.ru, коронавирусная инфекция не может оказать влияние на потомство, если человек выздоровел. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

Он напомнил, что в случаях тяжёлых форм заболевания реабилитация может происходить достаточно длительное время.