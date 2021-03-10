Академик рассказал о влиянии коронавируса на психику

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Пациенты, которые смогли справиться с коронавирусной инфекцией, в дальнейшем жалуются на плохой сон и негативное психоэмоциональное состояние. Об этом рассказал вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

Помимо поражения лёгких, по его словам, у переболевших в дальнейшем нередко наблюдаются различные неврологические и психологические нарушения.

Чаще всего пациенты при этом жалуются на тревожность, на бессонницу, депрессивные симптомы, симптомы посттравматического расстройства стрессового, обсессивно-компульсивные расстройства и так далее, — цитирует Чехонина РИА Новости.

Эксперт отметил, что механизмы долгосрочного влияния коронавирусной инфекции на ткани мозга окончательно пока не выяснены. Объяснения причин поражения нервной ткани на сегодняшний день также нет. Некоторые исследователи полагают, что причина таких нарушений кроется в воспалительных реакциях головного мозга аутоиммунного характера. Впрочем, имеются и противоположные данные.

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