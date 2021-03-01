Академик рассказал, какой тип иммунитета способен справиться с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c4455ef4-7a81-11eb-aebf-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского университета имени Сеченова Минздрава России, академик РАН Александр Караулов рассказал, какой тип иммунитета способен справиться с коронавирусом. По его словам, существует некий врождённый иммунитет, обладатели которого сами по себе устойчивы к патогену.

Определённый тип врождённого иммунитета. Это ещё может быть связано и с генетическими характеристиками, — сказал специалист. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с российским лидером Владимиром Путиным рассказала, что в агентстве разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая даёт иммунитет от COVID-19 на клеточном уровне. Он сможет держаться до 13–17 лет.

До этого сообщалось, что Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавирусной инфекции. Их было выявлено около 3,5 тысячи, но они не имеют решающего значения в течении пандемии коронавирусной инфекции, поскольку являются «фактически однонуклеотидными, нейтральными».