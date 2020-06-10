Академик РАН: второй волны COVID-19 стоит ждать ближе к Новому году

https://static.news.ru/photo/d001ffb8-ab33-11ea-8316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй волны заболеваемости COVID-19 стоит ждать ближе к Новому году, считает председатель исполкома Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова. Летом, по её мнению, резкий рост заболеваемости маловероятен.

По определению скученность людей и число контактов в летний период на порядок меньше, чем в осенне-зимний. Так что вторая волна, если и накроет нас, то ближе к Новому году, — сказала Намазова «Интерфаксу».

На вопрос о том, насколько своевременно, по её мнению, Москва и Россия начали снимать коронавирусные ограничения, академик ответила, что пока судить об этом рано.

Если такое решение было принято, значит, аргументы «за» снятие ограничений перевесили аргументы «против». А насколько это действительно было правильно, мы узнаем несколько позже, — сказала Намазова.

Она также выразила надежду, что коронавирус подтолкнёт россиян к тому, чтобы выполнять элементарные правила гигиены и придерживаться самоизоляции в случае появления симптомов любых простудных заболеваний.

За последние сутки в России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 подхватили 485 763 жителей страны, половина из них уже выздоровела, 6 178 человек скончались. Во многих регионах РФ отмечается улучшение эпидемиологической обстановки, власти снимают введённые ранее ограничения.

Вторую волну COVID-19 прогнозируют медики и учёные разных стран. Многие считают, что она придёт не раньше осени: под влиянием холодов вирус станет более заразным. поэтому лаборатории страются успеть к этому времения разработать лекарства и вакцину от возбудителя.

Ранее в ВОЗ заявили, что Оксфордcкий университет совместно с итальянской компанией Irbm могут представить первую вакцину от COVID-19 уже этой осенью или зимой, писал NEWS.ru.