Академик РАН: в РФ могут сделать выборочную вакцинацию от коронавируса

https://static.news.ru/photo/602c5fca-6b29-11ea-9418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Академик РАН Сергей Колесников сообщил, что в России могут начать вакцинировать не всех, а выборочно.

Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не всё население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжёлого течения болезни, — сообщил учёный в интервью порталу «Парламентская газета».

Он отметил, что вакцинацию могут включить в национальный календарь прививок, однако вряд ли будут вакцинировать от коронавируса принудительно. Если в России пойдут по сценарию выборочной вакцинации, то она начнётся уже к осени 2020 года. В другом, традиционном, случае вакцинация пройдёт не раньше 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудникам Сбербанка предложили стать добровольными участниками тестирования вакцины от коронавируса. Уточняется, что первые испытания вакцины начнутся уже в июне 2020 года. Участниками могут стать здоровые люди, без противопоказаний и хронических заболеваний. После вакцинации они должны будут самоизолироваться почти на месяц.