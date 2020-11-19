Академик РАН удивился словам Малышевой о пользе перца от коронавируса

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Утверждение теледоктора Елены Малышевой о пользе чёрного перца для профилактики коронавируса из той же сферы, что и рекомендация употреблять больше чеснока для избавления от болезней. Такое мнение высказал академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он отметил, что впервые слышит о подобном чудодейственном свойстве специи.

Считается, что перец предохраняет от разных инфекционных болезней. Но не думаю, что после этого надо срочно бежать в магазин, покупать перец и всюду его добавлять. У нас всё-таки традиционная кухня, в которой используется сравнительно мало пряностей, — цитирует Покровского «Газета.Ru».

Он отметил, что ещё иностранные послы в XVI веке отмечали: русские едят много чеснока, поэтому здоровы и не нуждаются в иноземных лекарствах. Однако это, по его мнению, не доказанный факт, а мнение, основанное на традициях.

Ранее, как писал NEWS.ru, Малышева в телепередаче «Жить здорово» заявила, что чёрный перец повышает защиту организма от коронавируса благодаря высокому содержанию компонента пиперина.