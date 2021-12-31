Академик РАН развеял миф о пользе красного вина для сердца

Утверждение о том, что красное вино полезно для сердечно-сосудистой системы, является мифом. Тем, кто предпочитает пить вино, следует делать выбор в пользу белого. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и глава общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия.

Выдумки это всё. Другое дело, что оно вкуснее, чем белое. Но если ты пьёшь, то пей белое вино, — цитирует его агентство.

Эксперт пояснил, что белое вино обладает мочегонным эффектом и быстрее красного выводится из организма. Он сделал акцент на том, что в Грузии во время застолий тамада, которому приходится выпивать большое количество вина, всегда выбирает белое. По словам академика, если бы распорядители застолий пили красное вино, то «они бы и половину жизни не прожили».

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о риске смешивания алкоголя и лекарств. По его словам, последствия могут быть непредсказуемыми. Специалист также посоветовал воздерживаться от алкоголя в течение нескольких дней после завершения курса лечения медпрепаратами.