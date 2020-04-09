Академик РАН рассказал об опасных последствиях заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cfea3da6-7ae1-11ea-831e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов заявил, что коронавирус, как и другие подобные вирусы, серьёзно ослабляет защиту человеческого организма, что может вызывать другие патологии. По его словам, главной причиной смертности является не сам COVID-19, а как раз вторичные осложнения.

Они возникают на фоне, когда, как и при обычном гриппе, организм заболевшего слабеет, рассказал учёный в интервью «Вечерней Москве».

По мнению Ершова, молодёжь и дети менее подвержены осложнениям, благодаря эффективности своего иммунитета, а в группу риска попадают старики.

У пожилых людей в качестве осложнений и различных патологий могут быть инсульты и инфаркты. Кроме того, все те же сопутствующие болезни, что и при гриппе: бронхиты, менингиты и прочее, — указал Ершов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вирусы не размножаются на поверхностях, они нуждаются в живом хозяине. Об этом заявил сотрудник университета американского штата Огайо Санджа Илич. По его словам, утверждение о том, что коронавирус передаётся через еду, является ложным. Илич добавил, что опасения при заказе готовой еды с доставкой также излишни.