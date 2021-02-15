Академик РАН призвал к бдительности из-за вспышки Эболы

https://static.news.ru/photo/a3e1b670-6f97-11eb-ba20-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Jerome Delay/ТАСС

Завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский прокомментировал вспышку вируса Эболы в Гвинее. Специалист поведал, стоит ли миру опасаться новой эпидемии.

По его словам, Эбола передаётся не воздушно-капельным путём, как коронавирус, а через непосредственный контакт с заражённым. Из-за этого заболевание не должно вызвать массированную вспышку, которая приведёт к эпидемии. Специалист также напомнил, что вакцина от этого вируса уже существует и её разработали в небезызвестном центре им. Гамалеи, который также создал вакцину от коронавируса.

Чаще всего жертвами этого вируса становятся медицинские работники, которые лечат заболевших, и люди, участвующие в погребальных процедурах, омовениях умерших от Эболы. Следует также принять во внимание антисанитарные условия в тех странах, которые также способствуют распространению болезни, — напомнил Покровский.

Специалист добавил, что источником этого вируса, как и в случае с коронавирусом, могут являться летучие мыши. Если раньше эти животные особо не контактировали с человеком, то в последнее время они стали селиться ближе к жилищам людей из-за разросшихся пальмовых плантаций. Существует множество видов этих живых существ.

Несмотря на маловероятный сценарий развития пандемии, бдительность утрачивать не надо. В частности, надо лучше следить за контрабандой животных из других стран, — подытожил академик в разговоре с «Московским Комсомольцем».

Ранее NEWS.ru писал, что директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил возможность эпидемии вируса Эбола в России. По мнению специалиста, такой исход маловероятен, однако полностью исключить эту возможность нельзя.