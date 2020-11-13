Академик РАН назвала главные скрытые угрозы коронавируса

https://static.news.ru/photo/2993d9d2-270a-11eb-b020-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

COVID-19 — это заболевание со множеством скрытых угроз, среди которых наиболее «вкусным» для вируса является диабет с показателями сахара в крови выше 7, а также ожирение, отсутствие физической активности и ряд других, рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, академик РАН Марина Шестакова.

Врач отметила, что среди всех пациентов с тяжёлой формой COVID-19 25–30% — это диабетики без инсулиновой зависимости, находящиеся на медикаментозном поддержании приемлемого уровня сахара в крови. Однако наличие даже такого диабета резко повышает шансы на тяжёлое течение коронавируса, сказала академик РАН в интервью «Комсомольской правде».

Дело в том, что вирус SARS-CoV-2 очень «любит» сладенькое. Такой он хитрый, что ему только дай глюкозы. Вирус благодаря глюкозе, можно сказать, живёт и процветает и активно проникает в клетки, — пояснила Шестакова.

Она добавила, что COVID-19 может даже провоцировать развитие диабета у пациентов, которые раньше не жаловались на высокий сахар.

Если сахар пополз вверх и преодолевает планку в 10–11 ммоль/л, нужно обязательно найти возможность проконсультироваться с врачом и, вполне вероятно, перейти на инсулинотерапию, если пациент всё ещё на таблетках, — сказала она.

Ещё одной скрытой угрозой врач назвала риски ожирения. Они существенно повышаются из-за сидения на самоизоляции дома перед телевизором, особенно если этот процесс сопровождается постоянным поглощением пищи. Шестакова призвала давать себе физическую нагрузку, выполнять хотя бы самые простые упражнения.

Как сообщал NEWS.ru, ранее врач объяснил, что такое «серая зона» в тестировании на антитела к COVID-19. У каждой тест-системы есть свои серые зоны, свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.