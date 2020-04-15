Академик РАН назвал сроки окончания эпидемии кронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/4d11769e-7efe-11ea-919f-fa163e074e61_660.jpg Александр Чучалин Фото: Ltd Foma/Global Look Press

Эпидемия коронавируса в России может закончиться к началу или середине июня, считает академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии университета имени Пирогова Александр Чучалин.

Если исходить из опыта, который накоплен, то надо думать, что это июнь месяц, середина июня, когда это должно сойти на нет, — сказал Чучалин в ходе онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он уточнил, что сейчас инфекция набрала потенциал, один инфицированный коронавирусом в среднем заражает 2–3 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 126 тысяч скончались.

Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США, Италии и Испании. В Америке количество заболевших превысило полмиллиона. На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — больше 160 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: 21 тысяча человек. Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе: диагноз COVID-19 там поставлен 174 тысячам пациентов.

В России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим.

Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения. Вакцину от нового коронавируса тоже ещё не изобрели. В Китае проводят клинические испытания трёх разных её вариантов. В России тестирование пока идёт в лабораториях. Так, научный центр «Вектор» закупил 20 низших обезьян для испытания перспективных российских вакцин против COVID-19.

Ранее исследователи Школы общественного здравоохранения Чана при Гарварде заявили, что если вакцина против коронавируса не будет изобретена в ближайшее время, то указы о нахождении дома и закрытии школ придётся продлить до 2022 года, писал NEWS.ru.