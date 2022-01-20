Академик РАН рассказал, сколько ВИЧ-положительных не попали в статистику

Количество людей с ВИЧ в России на 200 тысяч больше, чем фиксирует Минздрав, сообщил академик РАН, руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский «Газете.Ru». Он объяснил, что министерство учитывает только тех, кто обратился за помощью. Кроме того, ещё минимум 300 тысяч человек даже не знают о том, что заражены, отметил специалист.

Там (в Минздраве — ред. NEWS.ru) предпочитают использовать данные формы статистического наблюдения № 61, которые собираются один раз в год и учитывают только тех ВИЧ-позитивных, которые обратились за медицинской помощью и на которых была заведена медицинская документация. Поэтому Минздрав сообщил, что в 2020 году было учтено только 60 124 новых ЛЖВ (людей, живущих с ВИЧ — ред. NEWS.ru). Для планирования оказания медицинской помощи этого достаточно, ведь тех, кто не пришёл, не представил паспорт и страховое свидетельство, лечить невозможно, — сообщил Покровский.

При этом использовать такие данные для планирования всех противоэпидемических мероприятий нельзя, рассказал учёный. Он добавил, что помощи не просят в том числе из-за страха огласки.

Покровский выразил мнение, что России нужно ориентироваться на страны, в которых борются с ВИЧ успешнее других: на Австралию, Германию, Канаду, Великобританию и Францию. В них, по словам специалиста, новых случаев ВИЧ-инфекции выявляют не больше нескольких тысяч в год, а охват лечением превысил 90%.

Он также упомянул доконтактную и постконтактную профилактику, при которой здоровый человек пьёт таблетки, защищающие от заражения в случае сексуального контакта. Но этот способ сложный, так как тяжело приучить миллионы людей ежедневно употреблять препарат.

Ранее в России, как и по всему миру, упали продажи презервативов. Социолог Сергей Таланов связал это с бедностью россиян на фоне пандемии и назвал тревожным трендом. По его мнению, государство должно обеспечить граждан бесплатными средствами защиты.