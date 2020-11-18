Академик РАН: коронавирус может передаваться половым путём

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Передача коронавирусной инфекции возможна половым путём. Такого мнения придерживается академик РАН, руководитель НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Геннадий Сухин.

По словам эксперта, у 5% мужчин в образцах спермы присутствовал COVID-19. Все они находились на стадии выздоровления или были недавно заражены. Сухин подчеркнул, что гипотеза о том, что коронавирус передаётся половым путём, ещё не доказана, поэтому нужны дополнительные исследования.

Академик добавил, что вирус представляет опасность и для беременных женщин. Самыми распространёнными последствиями являются преждевременные роды или маленький вес у новорождённых, передаёт «Интерфакс».

Учёный убеждён, что во время пандемии уровень рождаемости будет приостановлен в этом году, но синусоида пойдёт вверх в ближайшее время.

Ранее американские учёные узнали о новой особенности коронавируса, которая не обрадует мужчин. Оказывается, клетки вируса могут проникать в ткани яичек. Пока неясно, может ли вирус влиять на мужские репродуктивные функции. Вирус был найден в результате анализа тканей у шестерых пациентов, умерших от коронавируса. При этом в трёх образцах учёные выявили нарушение сперматогенеза, а в ещё одном обнаружили собственно вирус. Данные исследования опубликованы в журнале The World Journal of Men’s Health.

Помимо этого, сообщается об обнаружении клеток вируса в тканях яичек у мужчины, переболевшего COVID-19 и вылечившегося, — инфекция была найдена непреднамеренно: биоматериал был взят на биопсию для исследования в связи с бесплодием пациента. Ведущий автор исследования Ранжит Рамасами подчёркивает, что этот случай очень важен и потребует детального изучения, писал NEWS.ru.