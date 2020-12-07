Академик РАН: говорить о спаде заболеваемости COVID в России пока рано

https://static.news.ru/photo/96d93748-393a-11eb-bd86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Единичного случая снижения суточного прироста случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране не достаточно, чтобы говорить о начале спада заболеваемости, считает академик РАН, директор Университетской клиники МГУ имени Ломоносова Армаис Камалов.

Если тенденция [по суточному снижению числа заболевших коронавирусом] будет сохраняться в течение недели или 10 дней, то я думаю, что может быть в какой-то степени — да, — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, цифры по заболевшим коронавирусом пока не позволяют говорить о формировании популяционного иммунитета в России.

Количество больных, которые сейчас есть, оно еще не позволяет надеяться на появление такого популяционного иммунитета — там должно переболеть не менее 60-65%, — отметил эксперт.

За последние сутки в России зафиксировали 26 097 новых случаев заражения коронавирусом — на 2 тысячи меньше, чем днём ранее. Общее число случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии в стране превысило 2,5 млн, почти 2 млн жителей страны уже переболели COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что Алтай, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Дагестан признаны регионами с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки.