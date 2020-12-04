Академик предупредил о смертельно опасном последствии коронавируса

https://static.news.ru/photo/8f54a748-361d-11eb-8b45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи выявили новый способ, с помощью которого коронавирусная инфекция убивает людей. К смерти может привести вызываемое ею иммунное расстройство.

Таким образом, медикам предстоит расширить методику лечения заболевания, включив в терапию препараты, препятствующие развитию такого негативного сценария, заявил академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии при Минздраве РФ Александр Румянцев.

COVID-19 показал, что, в общем-то, это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он уточнил, что для лечения пациентов с коронавирусом врачи должны использовать имеющийся опыт в лечении людей с иммунными заболеваниями.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-вакцинолог и инфекционист Евгений Тимаков предупредил о коварной особенности коронавируса. Он настолько снижает иммунитет лёгких, что нередко у людей возникают осложнения в виде бактериальных пневмоний, которые очень тяжело поддаются лечению. Дело в том, что носителем пневмококковой инфекции является каждый второй взрослый человек. Однако в обычном состоянии возбудители не проявляют себя, а COVID-19 запускает этот процесс.