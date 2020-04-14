Академик объяснил вероятную роль прививки БЦЖ для защиты от COVID-19

https://static.news.ru/photo/29268712-7e39-11ea-b14b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Люди, привитые вакциной БЦЖ от туберкулёза, после этого получили более сильный иммунитет, который может сделать их более устойчивыми к коронавирусной инфекции, считает один из ведущих российских иммунологов академик Российской академии наук Валерий Черешнев.

БЦЖ — мощная встряска для организма. Эта вакцина от туберкулёза, изобретённая во Франции более 100 лет назад, мощный раздражитель всей иммунной системы, — пояснил Черешнев в интервью «Российской газете».

БЦЖ расшифровывается как Bacillus Calmette-Guérin (бацилла Кальмета-Герена). Некоторые, например телеведущая Елена Малышева, уже обратили внимание на то, что в регионах, где ранее проводилась вакцинация БЦЖ, отмечен относительно невысокий рост числа заражённых COVID-19.

Однако, по словам специалистов Всемирной организации здравоохранения, на данный момент не доказано, что противотуберкулёзная прививка может снизить риск заражения инфекцией. В связи с этим организация не рекомендует вакцинацию БЦЖ для предотвращения COVID-19.

Вакцины от коронавируса нового типа ещё не создано. В Китае проходят клинические испытания трёх разных её вариантов. В России тестирование пока идёт в лабораториях. Так, научный центр «Вектор» закупил 20 низших обезьян для испытания перспективных российских вакцин против COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,9 млн человек, более 119 тысяч скончались, более 450 тысяч выздоровели. Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США, Италии и Испании.

В России выявлено 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), она унесла жизни 148 человек. В Москве диагноз поставлен 13 002 пациентам, писал NEWS.ru.