Академик объяснил, почему у новорождённых появляются антитела к COVID-19

https://static.news.ru/photo/ad553304-3238-11eb-a843-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Антитела к коронавирусу могут появляться у детей, если мать переболела COVID-19.

Если мать перенесла какое-нибудь инфекционное заболевание, антитела очень часто передаются её ребенку во время беременности. Как правило, это продолжается несколько месяцев, — заявил академик РАН Вадим Покровский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Это работает и в случае коронавирусной инфекции. Медик подчеркнул, что дети переносят COVID-19 в основном легко, отсутствие иммуноглобулинов не играет большой роли.

Ранее переболевшая коронавирусом во время беременности жительница Сингапура родила мальчика, у которого нашли антитела к COVID-19. При этом младенец не был заражён вирусом. Коронавирус у женщины был диагностирован на девятой неделе беременности после возвращения из Европы. Заболевание протекало в лёгкой форме.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге от COVID-19 скончалась семья. Погибли пожилой мужчина, его жена и беременная 36-летняя дочь, спасти удалось только младенца, петербурженка находилась на позднем сроке беременности. Об отце ребёнка ничего не известно, поскольку девушка решила родить малыша «для себя».