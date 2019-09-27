https://static.news.ru/photo/d36b39b8-e12f-11e9-91af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imagebroker.com/Global Look Press

Заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии имени Сеченова, профессор, академик РАН Юрий Беленков рассказал об основной причине возникновения сердечной недостаточности.

По его словам, в первую очередь это состояние вызывает неправильное лечение гипертонической болезни.

87% пациентов, которые имеют сердечную недостаточность, неадекватно лечат гипертоническую болезнь, — уточнил он.

Академик подчеркнул, что из-за этого больные не достигают целевых уровней давления, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что операции на открытом сердце у людей старческого возраста перестали быть редкостью в России. В Национальном научно-практическом центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева 10 лет назад подобные хирургические вмешательства не совершали. Сейчас в учреждении делают около 200 операций в год людям старше 80 лет.