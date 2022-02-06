Академик назвал два закона питания, продлевающих жизнь

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что продолжительность жизни человека зависит от массы факторов, но одним из главных является питание. Употреблять следует ту пищу, которая соответствуют хотя бы двум законам науки о питании, отметил он в беседе с радио Sputnik.

Первый закон науки о питании — это закон соответствия энергетической ценности рациона, калорийности, нашим энергозатратам. Важно получать с пищей такое количество энергии, которое вы потратили. Чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон, — рассказал руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.

По словам академика, вторым законом науки о питании предусмотрено соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям в пищевых и биологически активных веществах.

Нам нужно порядка 200 химических соединений, чтобы они поступали в наш организм, из них 30–40 незаменимы. Если они есть — вы здоровы, нет — вы больны. Это и витамины, и целый ряд минеральных веществ, микроэлементов и многого другого, отдельные аминокислоты, — подчеркнул диетолог.

Он добавил, что организму необходима полноценная белковая пища. С возрастом рацион следует постепенно менять, но питание должно оставаться полноценным, заключил Тутельян.

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