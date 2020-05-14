Академик Лео Бокерия рассказал о минусах плотных завтраков

https://static.news.ru/photo/d8503582-9598-11ea-a527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия, считает, что привычка плотно завтракать — вредна. Усиленная утренняя работа желудочно-кишечного тракта и пищеварительной системы приводит к вялости днём, считает врач.

Сам хирург предпочитает завтракать легко, в основном, ограничивается перед работой только творогом, «чтоб ноги держали».

Когда вы наелись досыта с утра, пищеварительная система начинает работать как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать, поспать, — пояснил Бокерия «Пятому каналу».

А вот от поздних ужинов врач не отказывается, потому что приходит домой только около 20:00 и ужин — его основной за сутки приём пищи. Такой подход разделяют и его коллеги из США, которые после плотного вечернего приёма пищи находят время на занятия спортом.

Бокерия — главный кардиохирург Минздрава России, до 2019 занимал должность директора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

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