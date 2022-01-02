Академик Бокерия дал неожиданный совет переболевшим COVID-19

Академик РАН Лео Бокерия заявил, что людям, которые переболели коронавирусом, чтобы восстановить дыхательную мускулатуру полезно читать вслух. По его словам, делать это следует по 15 минут каждый час, сообщает РИА Новости.

У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут, — пояснил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

Бокерия уточнил, что для человека, перенёсшего смертоносную инфекцию, важно, чтобы хорошо работала дыхательная мускулатура, в том числе межреберные мышцы.

Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было, — подчеркнул академик.

Ранее стало известно, что Лео Бокерия назвал способ прожить до ста лет. По его словам, нужно помнить, что движение — это жизнь, поэтому для достижения долголетия нужно вести подвижный образ жизни, смотреть на мир добрым взглядом и иметь любимое занятие. Ещё одним фактором долголетия являются отказ от спиртного и соблюдение правильного питания.