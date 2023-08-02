Академик Асмолов — о «скрытой безотцовщине» и о том, кто такой хороший папа Академик РАО и заведующий кафедрой МГУ в интервью NEWS.ru объяснил, чем опасно невнимание родителей к ребенку и может ли быть внимания слишком много

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Асмолов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России — ситуации, когда отец самоустраняется от воспитания детей. Он предложил создать специальную «Отцовскую карту», деньги с которой можно будет тратить только на ребёнка. Насколько слова Чернышова соответствуют реальной ситуации, кто в этом виноват и чем может грозить невнимание родителей к детям, NEWS.ru рассказал доктор психологических наук, академик РАО, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Асмолов.

— Александр Григорьевич, что такое «скрытая безотцовщина», о которой заговорили в Госдуме?

— Чтобы было понятно, зайду с другого конца. В нашей стране, как и в Советском Союзе, существовало юридически узаконенное понятие «мать-одиночка». И всем было понятно, о чём идет речь. Это мать, которая одна воспитывает ребёнка. Отец его неизвестен. На самом деле, это юридически и социально оформленное понятие было очень нечётким в следующем смысле. Очень часто женщина живёт вместе с мужем, но психологически она оказывается матерью-одиночкой. Она понимает, что ни муж её не замечает, ни она его. Она понимает, что он не тот человек, для которого дети являются смыслом жизни. Тем самым возникает феномен психологической матери-одиночки и феномен избыточно занятого отца, который работает, зарабатывает, но считает, что его поведенческий долг исчерпывается тем, что он обеспечивает семью деньгами. Это и есть скрытая безотцовщина.

Фото: Николай Галкин/ТАСС Александр Асмолов

— Это общемировая проблема или она в особенности характерна для России?

— Каждый раз трудно говорить за весь мир. Но если вы поедете, например, в Армению, Израиль или в страны Европы, то нередко увидите на отдыхе следующую картину: мама сидит пьет кофе, а отец занимается ребёнком. Там не только матери, но и отцы воспринимают воспитание, развитие своего ребёнка как одно из самых красивых и важных дел в своей жизни. А если говорить о России, то в первую очередь стоит помнить, что это многонациональная страна. Измерять общую температуру по больнице тут крайне опасно. Тем не менее в России проблема скрытой безотцовщины достаточно значима. Но эта тенденция связана с тем, что сегодня вообще проблемы мужчин в России достаточно тяжелы.

— Почему в России всё же чаще женщины занимаются детьми, а мужчины уделяют им меньше времени?

— Я не верю, что мужчины уделяют мало внимания детям. Исторически мужчинам приходилось заниматься обеспечением благосостояния своей семьи и повышением качества жизни. Но сейчас роли меняются. Женщины зарабатывают, строят карьеру. Поэтому говорить о том, что только мужчины во всём виноваты и только они не уделяют внимание детям, сейчас нельзя. В семье есть не только отцы, но и мамы.

— Сколько времени в идеале отец должен проводить с ребёнком?

— Во-первых, я бы тоже не выделял в этом вопросе отцов. Нужно, чтобы оба родителя проводили время с ребенком. А во-вторых, важно скорее не количество времени, а его качество. Вообще не бывает физического времени в общении с детьми. Важнее психологическое время. Психологический час жизни Николая Гоголя как личности отличается от психологического часа жизни его героя Акакия Акакиевича. Если родители провели с ребёнком один час и при этом отец и мать ему интересны, это в 100 раз сильнее мотивирует и заряжает его, чем если ему было бы с родителями скучно. Например, если вы с ребенком идёте в кафе, а у него при этом открываются новые возможности, его глаза сияют, ему все вокруг интересно — это одно дело. А если родители сосредоточенно заняты гурманством, а ребёнок скучает и в буквальном смысле ловит мух — это совершенно другое.

— Что стоит учитывать родителям при общении с ребёнком?

— Все зависит от ведущей деятельности, которая характеризует детей разных возрастов. В первый год жизни это один вид деятельности, в первые три года — другой, до шести лет — третий. С точки зрения психологии всё зависит от того, какой вид деятельности, общения является значимым для ребенка каждого конкретного возраста. Дело в его психолого-возрастных особенностях, его личности, от которых зависит его мотивация. Только учитывая это, можно дать те или иные адекватные психологические рекомендации. Но одно можно сказать точно: отец и мать должны понимать мотивы жизни ребёнка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Асмолов

— Играют ли деньги существенную роль в общении родителей и детей?

— Деньги, конечно, никто не отменял. Мы живём в трудном мире, это нормально — хотеть хорошо зарабатывать. Но деньги — это только одно из средств для того, чтобы больше заниматься ребенком. Имея их, можно сводить детей в кафе, в зоопарк, свозить их на море. Это хорошо. Но если заработок денег приводит к тому, что у родителей нет времени на ребенка, это трагедия.

— Чем невнимание родителей может грозить детям?

— Недостаточное внимание любого родителя к ребёнку приводит к тому, что у него возникает чувство отчуждения. Родители становятся для него незначимыми людьми. Тем самым ребёнку становится труднее найти своё «я», высок риск невротизации и травм в развитии личности. Безразличные родители — это уникальное поле для травм детского развития. Они будут проявляться и сразу, пока ребёнок растёт, и в зрелом возрасте. Есть много исследований, которые показывают, что ребёнок, с которым на первых порах жизни родители были холодны, вырастает и сам становится родителем, который холоден к своим детям.

— Депутат Светлана Бессараб предлагает сократить рабочую неделю до 36 часов, чтобы родители могли больше времени уделять детям. Поможет ли это?

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Депутат Светлана Бессараб

— Было бы желание... Чтобы решить эту проблему, 15 лет назад я лично вводил пятидневную школьную неделю. В результате я получил шквал писем от родителей с таким содержанием: «Что вы делаете? Мы не знаем, что делать с ребёнком». У родителей возникли неврозы, которые в психологии называются «неврозы воскресного времени». Поэтому подобного рода решения, на мой взгляд, примитивны. И «Отцовская карта», которую по аналогии с Пушкинской хочет запустить Борис Чернышов, — это тоже внешний ход, который не изменит ситуацию. А изменить её смогут только любовь и интерес родителей к детям и наоборот.

— Возможно ли уделять ребёнку, наоборот, слишком много внимания, больше, чем нужно?

— Да, конечно. В психологии есть очень чёткое понятие такой ситуации — гиперопека. Это чрезмерное внимание родителей к ребёнку. Одно из наиболее частых проявлений гиперопеки — когда родители хотят, чтобы ребёнок прошёл их жизненный путь, сделал то, чего они сами не сумели. В итоге гиперопека приводит к тому, что ребёнок становится пассивным или, наоборот, начинает оказывать резкое сопротивление. Поэтому это явление с психологической точки зрения невероятно опасно. При коммуникации с детьми необходимо избегать рисков гиперопеки.

— Можно ли назвать жертвой гиперопеки Алису Теплякову, которая в девять лет поступила на психологический факультет МГУ им. Ломоносова?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МГУ им. Ломоносова

— Алиса Теплякова — это совершенно другая ситуация. Она никакого отношения не имеет к гиперопеке. Случай семьи Тепляковых — это использование ребёнка в качестве коммерческого проекта с целью зарабатывания денег. Алиса для её родителей стала средством реализации их неудовлетворенных амбиций и орудием для заработка. Даже не хочу говорить о её отце. Это подонок, бандит и клинический экземпляр. Если бы я мог, я бы его полоскал во всех лужах.

— Как влияют отношения между мамой и папой на ребёнка?

— Конфликты между мамой и папой в семье приводят к огромным психологическим последствиям, даже травмам для ребенка. Они разрушают психику ребёнка и ломают его судьбу. Ведь дети — это губки родительских конфликтов. Особенно плохо, если родители развелись. Да, важно, как они это сделали. Но любой развод родителей, даже самый интеллигентный, представляет собой риски для развития ребёнка.

— «Воскресный» папа лучше, чем вообще никакого?

— Смотря какой папа. Всё зависит от того, насколько отец является значимым для ребенка. Если это алкоголик, который избивает свою жену и ребенка, наверное, лучше никакого. А если это адекватный человек, который интересуется своим ребенком, его жизнью, успехами, хочет проводить с ним время, то ничего плохого в таком «воскресном» папе я не вижу.

— Какой главный результат общения родителей с детьми?

— Он состоит в том, что дети видят ценность своих родителей и людей вокруг. В семьях, где ребёнку уделяли достаточно внимания, вырастают дети, неравнодушные к другим людям. Для них самое главное — это человечность, а не отношение к окружающим как к средству для решения каких-то своих прагматических адаптивных задач.

— Можете ли вы сформулировать, какой он — хороший отец?

— На самом деле, хороший отец — это мужчина, который банально любит свою мать, жену и своих детей, для которого они неразрывны и являются самой большой ценностью. Такой отец всегда идеал для ребёнка.

Читайте также:

Травматолог объяснил, почему дети чаще выживают после падения с высоты

Терапевт рассказала, чем дети могут заразиться во время игры в песочнице

Кто из российских актрис осуждает и делает уколы красоты

Терапевт предупредила об опасности недосыпа для организма