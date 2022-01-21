Академик РАН предложил бороться со штаммом «омикрон» с помощью водки

Вода поможет бороться с новым штаммом «омикрон» коронавируса. Об этом в эмире «Радио 1» рассказал доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников. При этом алкогольный напиток не следует употреблять внутрь. Достаточно обработать им маску.

Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать, — сообщил Колесников.

Он также посоветовал соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки и промывать нос. По словам Колесникова, наибольший шанс заразиться коронавирусом — в общественном транспорте и в медицинских учреждениях. В этой связи врач рекомедовал посещать последние только при крайней необходимости.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал пять симптомов, сочетание которых говорит практически о стопроцентном заражении штаммом «омикрон». По словам врача, если у человека одновременно наблюдается насморк, головная и боль в горле, осиплость, расстройство стула, это является практически стопроцентным доказательством того, что у больного будет выявлен означенный штамм.