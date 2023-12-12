Агутину после операции придется всю жизнь принимать лекарства Mash: Агутину предстоит пожизненно принимать разжижающие кровь препараты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что музыканту Леониду Агутину после удаления тромба предстоит пожизненно принимать разжижающие кровь препараты. По его данным, артист уже вернулся к выступлениям, несмотря на рекомендации врачей.

Как выяснил канал, операция на сосудах ног Агутина прошла хорошо, однако музыканту придется всю жизнь принимать антикоагулянты, которые будут разжижать кровь и препятствовать образованию новых тромбов. Mash пишет, что артист чувствует себя хорошо и возвращается к своему графику новогодних выступлений.

Певца госпитализировали 8 декабря. Артист попал в больницу в связи с сильными болями. Уточнялось, что композитор жаловался на дискомфорт в ноге. Осмотревший артиста врач поставил диагноз «тромбоз глубоких вен».

Позже Агутин опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, где поделился с подписчиками подробностями своей госпитализации. Он признался, что ходить не мог. Также артист пообещал поклонникам в ближайшее время вернуться к творческой деятельности.

10 декабря стало известно, что телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали с пневмонией в Минске, куда она прилетела, чтобы выступить на «Песне года». Ее привезли в больницу из-за сильной слабости и кашля. Сама артистка опубликовала видео, на котором она приносит извинения, а затем показывает, что лежит под капельницей.

На следующий день концертный директор телеведущей Табриз Шахиди рассказал, что Кудрявцева выписалась из минской больницы и уже прибыла в Москву. Он сообщил, что артистка чувствует себя намного лучше.