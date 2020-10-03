Агроном рассказала о полезных свойствах пальмового масла

Агроном Елизавета Тихонова рассказала, что несмотря на то что пальмовое масло раньше считалось исключительно вредным, у этого продукта всё же есть полезные свойства. Например, оно ликвидирует недостаток жира в организме.
По словам эксперта, в этой области пальмовое масло оказалось более полезным, чем сливочное. Оно лучше усваивается организмом и «нигде не откладывается».
От пальмового масла ещё никто не умер, никто не заболел, — отметила она.
Также, по словам Тихоновой, пальмовое масло быстрее даёт энергию и не забивает сосуды холестерином,
Раньше считалось, что этот продукт имеет исключительно вредные для человека свойства, так как содержит канцерогены. Из-за этого многие производители, использующие пальмовое масло в своих продуктах, подвергались критике.
NEWS.ru писал о том, что врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что самым полезным для здоровья человека продуктом является брокколи.
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