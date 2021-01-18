Африканский штамм коронавируса сочли более агрессивным и заразным

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Новый штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, является более агрессивным и заразным. Об этом журналистам сообщил главный эпидемиолог страны Салим Абдулу Карим.

Отмечается что Карим выступил с докладом о результатах генетических исследований 501.V2, которые проделали в последние несколько недель крупнейшие научные лаборатории страны.

Новый штамм, получивший маркировку 501.V2, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится <...>. В результате он является более заразным, — цитирует его ТАСС.

При этом местные учёные сообщают, что новый штамм поражает в основном молодых людей. В ЮАР считают, что вызванная им вторая волна коронавируса грозит стать более разрушительной, чем первая, из-за более агрессивной формы COVID-19.

В последние месяцы из разных уголков планеты стали поступать сообщения о мутировавших вариантах коронавируса. Так, новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет.

Ранее Александр Мясников высказал сомнение касательно естественного происхождения COVID-19. По его словам, он всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. После оценки развития ситуации в мире у Мясникова оставалось всё меньше уверенности в том, что «всё идёт согласно законам природы», писал NEWS.ru.