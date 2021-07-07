95% американцев собираются уйти с работы

Большинство американцев собирается уйти с работы — в этом признались 95% опрошенных сервисом по трудоустройству Monster.com. Большая часть отметили, что причина в эмоциональном выгорании. На втором месте по распространённости — отсутствие карьерного роста, пишет Business Insider.

66% уверены, что спокойно найдут новую работу. Почти 92% хотят сменить сферу деятельности. Больше всего пандемия коронавируса ударила по сотрудникам младше 25 лет. Речь идёт не только об американцах, но и обо всём остальном мире.

Несмотря на снятие ограничений во многих странах, ООН фиксирует очень высокий уровень безработицы — значительно выше, чем до пандемии. На восстановление необходимо будет несколько лет. Аналитики уверены, в этом году без работы останутся не менее 220 млн человек во всём мире.

Ранее Минтруд РФ пообещал рассмотреть предложение о четырёхдневке. Если предложение поступит в ведомство, его будут рассматривать, как и все другие инициативы, сказал глава Минтруда Антон Котяков.