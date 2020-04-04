93-летняя женщина в Туле умерла, вылечившись от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d437ab1c-7647-11ea-9186-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет.

Она прошла комплексную интенсивную терапию. Готовилась к выписке. Анализ, забранный у женщины за день до смерти (контрольный анализ), повторно подтвердил отрицательный результат на вирус. Но она скончалась от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, — сообщает правительство региона.

В Тульской области, по данным на утро 4 апреля, коронавирус обнаружили у 17 человек, из них семеро заразились после контакта с заболевшими. Трое из заболевших выздоровели и были выписаны из больницы. Тринадцать пациентов продолжают лечение, состояние их стабильное, без отрицательной динамики. С подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 43 человека.

В мире коронавирусной инфекцией заразились более 1,1 млн человек, от неё умерли более 59 тысяч, свыше 228 тысячам удалось выздороветь. В России выявлено 4 150 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 302, 39 человек скончались.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть одно или два хронических заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний и диабета

Ранее Китайские учёные на днях сообщили, что лекарство против COVID-19 может появиться в ближайшее время. Группа исследователей выделила несколько антител, которые эффективно блокируют проникновение нового коронавируса в клетки. Среди первых 20 протестированных антител четыре смогли заблокировать проникновение вируса, а два из них сделали это быстрее остальных. Исследователи опубликовали результаты работы в Интернете и надеются, что в течение шести месяцев антитела уже будут протестированы на людях, писал NEWS.ru.