836 больных коронавирусом в Москве лечатся дома

https://static.news.ru/photo/8e0aa184-75cb-11ea-829a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что 836 заболевших коронавирусом жителей Москвы проходят лечение на дому. Только 2% из них пришлось в итоге госпитализировать.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 2923 случая COVID-19. К утру 3 апреля было подтверждено 448 новых случаев заражения. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет.

За последние сутки в России зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Впервые диагнозы поставлены в Ингушетии и Еврейской автономной области. Всего в стране выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян.

В мире уже насчитывается более 1 млн человек, инфицированных коронавирусом нового типа.

Ранее NEWS.ru приводил цитаты из дневника больной коронавирусом пациентки Коммунарки. Девушка рассказывает, как борется с инфекцией и чем её лечат.