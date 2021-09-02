70% педагогов в России вакцинированы, но жёсткие правила в школах сохранят

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» рассказала, что почти 70% педагогов в российских школах вакцинированы от коронавируса. Но тем не менее для учащихся в российских школах остаются обязательными «утренние фильтры», а также все необходимые противоэпидемические требования.

При этом она отметила , что в регионах, где привито более 60% взрослого населения, наблюдается интенсивный спад заболеваемости. Она также добавила, что на данный момент рост фиксируется в восьми регионах, а на стадии снижения заболеваемости — 47 субъектов.

Ранее Попова рассказала, что между двумя прививками — от коронавируса и гриппа — должен пройти минимум месяц. Очерёдность вакцинации при этом не имеет значения.

Она отметила, что россияне должны в этом году обезопасить себя от гриппа. Для этого обязательно нужно привиться. В вакцину в 2021 году включены два новых штамма.

В России распространения новых штаммов коронавируса, включая «лямбду», пока нет, добавила она. По словам Поповой, новые штаммы не получают распространения даже в тех местах, где они образуются.