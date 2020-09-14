5 605 пациентов выписали в РФ за сутки по выздоровлению от коронавируса

https://static.news.ru/photo/02bda7d0-f72a-11ea-9a2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки российские врачи выписали 5 605 пациентов по выздоровлению от COVID-19. Их анализы на коронавирус дают отрицательный результат.

При этом за последние сутки в РФ выявлено 5 529 новых заразившихся. С начала эпидемии в стране диагноз подтвердился у 1 073 849. Большая часть из них уже поправилась: 884 305 пациентов. 18 785 не смогли справиться с болезнью и скончались. Учитывая число выздоровевших и умерших, число людей больных COVID-19 на данный момент в России составляет 170 759.

Тем временем первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже отгружена в регионы для иммунизации основных групп риска — врачей и преподавателей, писал NEWS.ru.