16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

491 человек скончался в РФ от коронавируса за сутки

11:09, 24 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки на территории Российской Федерации подтверждена смерть 491 человека от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За последние сутки подтверждена 491 смерть. За весь период по России умерло 69 462 человека, — говорится в сообщении.

Наибольшая смертность зафиксирована в Москве — там от COVID-19 скончались 74 пациента. В Санкт-Петербурге жертвами пандемии стал 61 человек. В Подмосковье болезнь унесла жизни 37 человек. Общее количество смертей от коронавируса в столице составило 12 969.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки российские медики зарегистрировали 21 127 новых случаев заражения COVID-19.

Кроме того, за прошедшие сутки 22 445 жителей российских регионов выздоровели после перенесённого коронавируса. Всего за время пандемии от COVID-19 вылечились 3 131 760 человек.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео