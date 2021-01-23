491 человек скончался в РФ от коронавируса за сутки

За сутки на территории Российской Федерации подтверждена смерть 491 человека от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За последние сутки подтверждена 491 смерть. За весь период по России умерло 69 462 человека, — говорится в сообщении.
Наибольшая смертность зафиксирована в Москве — там от COVID-19 скончались 74 пациента. В Санкт-Петербурге жертвами пандемии стал 61 человек. В Подмосковье болезнь унесла жизни 37 человек. Общее количество смертей от коронавируса в столице составило 12 969.
Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки российские медики зарегистрировали 21 127 новых случаев заражения COVID-19.
Кроме того, за прошедшие сутки 22 445 жителей российских регионов выздоровели после перенесённого коронавируса. Всего за время пандемии от COVID-19 вылечились 3 131 760 человек.