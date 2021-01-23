491 человек скончался в РФ от коронавируса за сутки

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За последние сутки российские медики зарегистрировали 21 127 новых случаев заражения COVID-19 во всех 85 регионах страны, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Днём ранее диагноз «коронавирус» поставили 20 921 пациенту. У 10,9% новых пациентов с COVID-19 (2306 случаев) отсутствуют выраженные симптомы заболевания.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 3 719 400 человек. Переболели COVID-19 3 131 760 россиян, из них 22 445 человек были выписаны за последние сутки....