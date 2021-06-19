450 россиян умерли от коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 450 против 466 днём ранее. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
С начала пандемии COVID-19 и его осложнения унесли жизни 129 361 человека. Таким образом, условная летальность осталась на уровне в 2,43%. В Москве же за сутки скончался 81 человек.
Также за минувшие 24 часа было выявлено 17 611 случаев заражения, выздоровели 8629 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 5 316 826 человек, вылечились 4 869 972 пациента. Тем не менее в больницах остаются 317 493 человека.
Наибольший суточный прирост выявлен, уже традиционно, в Москве (8305), Санкт-Петербурге (1019) и Подмосковье (1638). По суточному приросту Московская область обогнала Северную столицу.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на данный момент в Москве среди вновь заболевших коронавирусом практически не выявляются заражения китайским штаммом COVID-19, преобладает индийский вариант.