Попова рассказала, сколько регионов ввели обязательную вакцинацию от COVID

Требования о вакцинации от коронавируса для некоторых категорий работников ввели 38 российских регионов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости.

И с целью повышения охвата вакцинацией в 38 регионах приняты постановления <...> о привлечении к прививкам категорий граждан, которые являются декретированными категориями, имеют большой контакт с лицами, с потребителями различных услуг, — сказала Попова.

Она добавила, что в связи с распространением COVID-19 губернаторы совместно с главными государственными санитарными врачами приняли ряд дополнительных мер. В частности, ограничения для людей пожилого возраста будут введены в 64 субъектах РФ, контроль по принципу QR-кодов — в 26 субъектах.

В России в очередной раз был побит рекорд по суточной смертности от COVID-19. По данным оперштаба, за 24 часа от инфекции скончались 973 человека. Количество заболевших составило 28 190 человек, выздоровели 20 706.