 3 579 жителей России выздоровели за сутки от коронавируса 

https://static.news.ru/photo/62b66586-bf5e-11ea-b0f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки в России полностью выздоровели 3 579 пациентов с COVID-19. При этом выявлено 6 611 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Тем не менее число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) граждан РФ за неделю (с 29 июня по 5 июля 2020 года) вновь превысило количество выявленных случаев, следует из опубликованной оперштабом по борьбе с COVID-19 информации.

За семь дней медики зарегистрировали 46 814 пациентов, при этом вылечились 51 663 человека. На неделе с 22 по 28 июня их было соответственно 49 757 и 59 376. Это была вторая с начала пандемии неделя, когда выздоровевших больше инфицированных. Прирост числа заболевших за семь дней составил 7,4% против 8,5% неделей ранее. Среднесуточный показатель снизился с 1,17% до 1,02%. Доля уже выздоровевших пациентов в РФ выросла с 62,9% до около 66,2%.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 888 635 человек, на втором Бразилия — 1 603 055, на третьем Индия — 697 413. Там число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки выросло более чем на 24,2 тысячи, писал NEWS.ru.