25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо

Четверть добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях первой российской вакцины от коронавируса, получат вместо неё плацебо. Об этом сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
10 тысяч человек получат плацебо и 30 тысяч получат вакцину — 75% на 25%. Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность [препарата], — приводит его слова ТАСС.
Это позволит по окончании исследований определить, сколько людей заболели COVID-19 как из числа получивших плацебо, так и из группы вакцинированных, и сравнить данные. Гинцбург уточнил, что исследования на таком количестве добровольцев — редкость в мировой практике.
Первую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Она получила название «Спутник V». Препарат успешно прошёл два этапа клинических исследований на добровольцах. Сейчас началась следующая их стадия, участие в которой должны принять около 40 тысяч человек.
Параллельно с этим на добровольной основе в России хотят привить людей из группы риска — учителей и медработников. Как ранее писал NEWS.ru, массовая вакцинация от коронавируса начнётся в Москве с 5 сентября.
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