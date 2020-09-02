25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо

https://static.news.ru/photo/df061900-ed18-11ea-aed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Четверть добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях первой российской вакцины от коронавируса, получат вместо неё плацебо. Об этом сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

10 тысяч человек получат плацебо и 30 тысяч получат вакцину — 75% на 25%. Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность [препарата], — приводит его слова ТАСС.

Это позволит по окончании исследований определить, сколько людей заболели COVID-19 как из числа получивших плацебо, так и из группы вакцинированных, и сравнить данные. Гинцбург уточнил, что исследования на таком количестве добровольцев — редкость в мировой практике.

Первую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Она получила название «Спутник V». Препарат успешно прошёл два этапа клинических исследований на добровольцах. Сейчас началась следующая их стадия, участие в которой должны принять около 40 тысяч человек.

Параллельно с этим на добровольной основе в России хотят привить людей из группы риска — учителей и медработников. Как ранее писал NEWS.ru, массовая вакцинация от коронавируса начнётся в Москве с 5 сентября.