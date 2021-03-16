200-килограммовый курьер рассказал о своём секрете похудания на 126 кг

https://static.news.ru/photo/bab318ec-86cd-11eb-b12a-96000091f725_660.jpg Фото: Riz Fox / facebook

Сингапурец, который страдал от лишнего веса и весил около 200 кг, рассказал, что ему удалось похудеть на 126 килограммов. 37-летний Риз Фокс (Riz Fox) признался, что придерживался кетогенной диеты.

Он ел много белковой и жирной пищи, но потреблял крайне мало углеводов — в данный момент он не ест больше 20 граммов углеводов в сутки.

Благодаря своей диете мужчина сбросил больше сотни килограммов всего за год, у него появилась энергия для занятий спортом. Он стал кататься на велосипеде по округе и устроился курьером, чтобы больше двигаться, пишет издание Mothership.

Потом нужно было только поддерживать вес и тренироваться, потому что я хочу отправиться в велосипедное путешествие вокруг света, — рассказал Фокс.

Он признался, что люди, которые хотят много сбросить, никуда от диеты не денутся, им придётся соблюдать правила питания и много заниматься.

Продукты, которые реально помогают похудеть, — это низкокалорийные овощи, такие как кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры. Об этом ранее сообщила врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева, писал NEWS.ru.