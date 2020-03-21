https://static.news.ru/photo/a0db291a-6b48-11ea-a45c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Global Look Press

Более 20 тысяч человек будут участвовать в программе по разработке вакцины от нового типа коронавируса совместно с учёными британской исследовательской группы hVIVO. Им придётся заразиться не самим COVID-19, а вирусами того же семейства.

Как сообщает The Wall Street Journal, если добровольцы после введения препарата не заболеют, то лекарство будет считаться эффективным. Учёные говорят, что такие эксперименты могут сыграть важную роль в разработке вакцины против нового коронавируса, для которого нет проверенных методов лечения.

За участие в программе добровольцы получат $4,4 тысячи.

О разработке препаратов против COVID-19 объявили 66 компаний в мире. При этом 51 из них занимается поиском вакцины, 15 — лекарств, основанных на ДНК, РНК или «малых молекулах». Так, старейшая фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical (Япония) хочет создать поликлональный анти-SARS-CoV-2-гипериммунный глобулин (H-IG) от коронавируса.

Препарат от вируса на людях уже тестируют в США. Россия же приступила к испытаниям вакцины на животных. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что применять её можно будет уже в четвёртом квартале 2020 года. Тем временем в Норвегии людей, заражённых коронавирусом, будут в экспериментальном порядке пытаться лечить с помощью лекарств от малярии и от вируса Эбола.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 277 тысяч человек, более 11,5 тысяч умерли, 91 тысяче удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 253. Инфицированные обнаружены в девяти регионах страны. Все они вернулись из зарубежных поездок, писал NEWS.ru.