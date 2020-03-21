Более 20 тысяч человек будут участвовать в программе по разработке вакцины от нового типа коронавируса совместно с учёными британской исследовательской группы hVIVO. Им придётся заразиться не самим COVID-19, а вирусами того же семейства.
Как
За участие в программе добровольцы получат $4,4 тысячи.
О разработке препаратов против COVID-19 объявили 66 компаний в мире. При этом 51 из них занимается поиском вакцины, 15 — лекарств, основанных на ДНК, РНК или «малых молекулах». Так, старейшая фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical (Япония) хочет создать поликлональный анти-SARS-CoV-2-гипериммунный глобулин (H-IG) от коронавируса.
Препарат от вируса на людях уже тестируют в США. Россия же приступила к испытаниям вакцины на животных. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что применять её можно будет уже в четвёртом квартале 2020 года. Тем временем в Норвегии людей, заражённых коронавирусом, будут в экспериментальном порядке пытаться лечить с помощью лекарств от малярии и от вируса Эбола.
На сегодняшний день COVID-19 заразились более 277 тысяч человек, более 11,5 тысяч умерли, 91 тысяче удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 253. Инфицированные обнаружены в девяти регионах страны. Все они вернулись из зарубежных поездок, писал NEWS.ru.
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