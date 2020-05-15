1622 российских военных заболели COVID-19

https://static.news.ru/photo/a5d4ee6a-96d1-11ea-a328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По состоянию на 15 мая коронавирус обнаружен у 1622 военных, 1234 курсантов. Также диагноз COVID-19 поставлен 389 сотрудникам среди гражданского персонала Минобороны. Такую статистику приводят в министерстве.

Кроме того, коронавирус выявлен у 18 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 389 случаев среди гражданского персонала.

Ранее глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в Вооружённых силах России уже неделю от COVID-19 выздоравливает больше военных, чем заболевает.

По данным на 9 мая, в тяжёлом состоянии из всех заболевших коронавирусной инфекцией военнослужащих находились трое, состояние ещё 14 оценивалось как средней степени тяжести, у остальных болезнь протекала без симптомов заболевания.

За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса, зафиксировано 113 смертей. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 262 843 случая инфицирования, в 2418 из них болезнь завершилась летальным исходом.

В Москве за последние 24 часа выявлено 4748 заболевших, умерли 68 человек. С начала эпидемии в столице диагноз COVID-19 поставлен 135 464 пациентам, скончались 1358 человек, писал NEWS.ru.