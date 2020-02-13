14 февраля отмечается день всех влюбленных. Испытывать светлое чувство не только приятно, но и полезно. Это доказали ученые. При общении с любимыми и физической близости выделяется гормон окситоцин. Он не только дарит ощущение радости и эйфории, но и лечит физические и психические недуги.

Исследователи из Сиднейского университета (Австралия) обнаружили, что окситоцин способен излечивать алкоголиков. У пьющих людей в мозге наблюдается дефицит этого гормона, поэтому трезвыми они чувствуют себя несчастными.

Исследователи создали препарат на основе окситоцина, который испытали на лабораторных крысах. У животных сначала выработали алкогольную зависимость. Затем им вводили новое лекарство. После курса лечения интерес грызунов к алкоголю уменьшился. Аналогичным образом окситоцин может воздействовать и на человеческий мозг. Он снижает тягу не только к спиртному, но и к наркотикам, никотину и азартным играм.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные в свою очередь установили, что гормон «влюбленных» не только может дарить ощущение эйфории, но и снижать негативные последствия стресса. Эксперты Оренбургского государственного медицинского университета исследовали влияние окситоцина на крысах. Результаты работы они опубликовали в журнале «Оренбургский медицинский вестник».

Животных разделили на две группы. Всех подопытных подвергали эмоционально-болевому стрессу. Только первым вводили внутримышечно окситоцин после каждого сеанса стресса, а вторые не получали это вещество.

При воздействии стрессовых факторов происходит снижение синтетических процессов и активация процессов, ведущих к функциональному истощению и дегенерации нейросекреторных клеток (клеток мозга — NEWS.ru) <...>. У животных, получивших окситоцин <...> наблюдалось активация и преобладание репаративных (восстановительных —NEWS.ru) процессов над деструктивными, — сообщается в исследовании.

Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, от каких болезней исцеляет любовь. Оказалось, с помощью светлого чувства можно снизить вес и привести в норму психическое состояние.

Ожирение

Выделяют четыре стадии ожирения в зависимости от превышения идеальной массы тела. Как рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев, ожирение первой и второй степени (избыток до 40%) успешно лечится ограничениями в питании. А сильная влюбленность помогает побороть повышенную тягу к пище.

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Когда окситоцин вырабатывается в недостаточном количестве, настроение снижается. В такой момент хочется съесть что-то сладкое или мучное. Быстрые углеводы — это самый простой способ получить удовольствие. Если счастье исходит не от пончика, а от любимого, человек начинает сбрасывать вес. Ему просто не нужна гора сладостей, чтобы чувствовать себя счастливым.

Часто переедание провоцирует повышение гормона стресса — кортизола. Он повышает тягу к еде и «заставляет» съесть больше, чем нужно человеку в данный момент. Также кортизол является «ответственным» за ночные переедания. Общение с любимым человеком и другие положительные эмоции провоцируют снижение этого гормона. А значит, человеку проще удержаться от переедания. Все это поможет сбросить вес. Евгений Арзамасцев врач-диетолог врач-диетолог

Простатит

Так в современной медицине называют воспалительные поражения предстательной железы. Простатит входит в число самых распространенных мужских заболеваний. Поражает оно чаще людей старше 30 лет, хотя иногда встречается и у молодёжи.

Врач андролог-уролог Никита Зайцев утверждает, что иногда этот недуг можно излечить, сильно влюбившись. Ведь одна из возможных причин простатита — застойные явления в мужских репродуктивных органах. Они могут быть вызваны недостаточным количеством половых контактов. «Нечаянно нагрянувшее» чувство же стимулирует мужчину совершать больше половых актов и улучшать своё репродуктивное здоровье.

Когда мужчина влюбляется, у него в организме наблюдается гормональная буря. Состояние повышенного блаженства, которое связано с гормонами: дофамином, серотонином. Кроме того, природой так заложено, что сама по себе любовь стимулирует мужчину к продолжению рода. У него могут возникнуть такие инстинкты, о которых он раньше и не знал. Все это в совокупности провоцирует улучшение копулятивной функции. Никита Зайцев врач андролог-уролог врач андролог-уролог

Чем мужчинам старше, тем чаще любовь является гарантом качественной сексуальной жизни, уверяет доктор. Потому что с возрастом появляется избирательность в отношении женщин. Дама должна быть особенной, чтобы вызывать эмоции.

Депрессия

Это одно самых распространенных в мире психических расстройств. Депрессия характеризуется сниженным настроением, и утратой способности получать удовольствие. Существует больше десятка разновидностей депрессии. Одна из них — психогенная. Это когда баланс гормонов у человека в норме, но присутствует сниженное настроение на определенные негативные события.

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Типичный пример — человека уволили с работы, и он впал в уныние. Лежит на диване, плачет, не верить в себя. Часто такие состояния сопровождаются повышенным аппетитом или его отсутствием. Врач-психиатр Виктор Ханыков называет любовь «прекрасным средством» от подавленного состояния. В этом состоянии повышается доверие к миру, восприимчивость к новым социальным сигналам.

Если душевный кризис носит личностный характер и негативные эмоции следуют за потерей ориентира в жизни, то любовь поможет. Это чувство помогает осмыслить жизнь, придать ей новые цели, смысловые ориентиры. Часто мы видим, как неудачливый человек, влюбившись, в короткие сроки достигал успехов. Виктор Ханыков врач-психиатр врач-психиатр

ОРВИ и ОРЗ

В неблагоприятных зимних погодных условиях люди чаще заболевают простудой. Тем, кто любит, грипп и ОРВИ не страшны. Даже заразившись жертвы Купидона быстро выздоравливают.

Любовь помогает нам бороться с вирусными инфекциями, заявила в беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. Механизм основан в первую очередь на положительных эмоциях, которые она вызывает.

У влюбленных повышается уровень эндорфинов (группа полипептидных химических соединений, которые вырабатываются в нейронах головного мозга — NEWS.ru). Они непосредственно влияют на количество антител в организме человек, которые в свою очередь повышают иммунитет. Это значительно снижает шансы заболеть. Марина Аплетаева аллерголог-иммунолог аллерголог-иммунолог

Отрицательные же эмоции, по словам врача, действуют строго наоборот. Они сокращают число антител, и иммунитет снижается. Поэтому люди, находящиеся в подавленном эмоциональном состоянии, чаще болеют.