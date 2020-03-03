https://static.news.ru/photo/a32225ee-5d28-11ea-a9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Chao/Xinhua/Global Look Press

На домашнем карантине в Подмосковье остаются 136 человек, вернувшихся из Китая. У них нет признаков ОРВИ, но такая мера принята в рамках недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она уточнила, что помимо граждан РФ осуществляется изоляция иностранных пассажиров с признаками простуды.

У кого есть какие-либо признаки заболевания — насморк, температура, они изолируются в инфекционные отделения наших медучреждений. С 1 февраля было госпитализировано 78 человек. На текущий момент их осталось 18, — уточнила Стригункова.

По словам министра, ни у одного человека на территории Подмосковья коронавируса не обнаружено.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 3 марта, она затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.

В конце февраля из Италии в Москву вернулся россиянин, у которого выявили коронавирусную инфекцию. Мужчину положили в больницу. Также под наблюдение врачей взяты более 100 человек, с которыми он контактировал.

Ранее NEWS.ru писал, что на борту самолёта «Аэрофлота», прилетевшего в Пекин из Москвы, выявили пассажира с подозрением на коронавирус.